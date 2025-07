Danza cultura unità | arriva il Bergamo Reggae Sunfest

Un festival aperto, coinvolgente e ricco di energia, il Bergamo Reggae Sunfest si conferma come l’appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura reggae. Dal 3 al 6 luglio 2025, il cuore verde di Bergamo diventerà palco di un’esperienza unica, fatta di ritmi coinvolgenti, danza e scambi culturali, per vivere insieme quattro giornate di pura atmosfera positiva. Non perdere questa grande festa che unisce generazioni e passioni!

Il Bergamo Reggae Sunfest raggiunge la sua sedicesima edizione e torna anche quest'anno ad animare il cuore verde di Bergamo con quattro giornate di musica reggae, dub, danza e cultura, dal 3 al 6 luglio 2025, nello spazio gratuito del Parco Sud di Redona organizzato da Edoné e che dal 2022 vede il coinvolgimento di Ink Club e del collettivo Bg Sound Foundation insieme alla storica colaborazione con America Exotica. Un festival aperto, multiculturale e accessibile a tutte e tutti, realizzato da chi da oltre vent'anni promuove la cultura reggae nel territorio: l'Associazione Culturale Bergamo Reggae, attiva a Bergamo sin dal 2001, in collaborazione con BG Sound Foundation, Ink Club, Americana Exotica e altre realtà locali.

