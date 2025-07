Tarip San Giovanni Civica | Raccolte più di 2.000 firme contro il provvedimento della giunta

Arezzo, 2 luglio 2025 – La mobilitazione dei cittadini di San Giovanni si fa sentire forte e chiara: con oltre 2.100 firme raccolte, la comunità si oppone fermamente alla "TARI puntuale" proposta dalla giunta. I rappresentanti di San Giovanni Civica, Lisa Vannelli, Daniele Marzi e Marco Meacci, confermano la volontà di continuare la battaglia, chiedendo un confronto reale e trasparente su una questione così importante per il futuro della cittadinanza. È solo l'inizio di un percorso condiviso.

Arezzo, 02 luglio 2025 – Ieri mattina la capogruppo di San Giovanni Civica Lisa Vannelli, insieme al coordinatore Daniele Marzi e al consigliere Marco Meacci, hanno ribadito la volontà di proseguire la battaglia contro la cosiddetta “TARI puntuale”, al momento sospesa. La raccolta firme, che ha superato le 2.100 adesioni, è per loro un segnale chiaro: tanti cittadini chiedono non solo il ritiro della nuova tariffa, ma soprattutto un confronto vero e aperto sulla gestione dei rifiuti in città. Secondo il gruppo, le regole previste dallo Statuto Comunale impongono la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario aperto alla cittadinanza entro 30 giorni dal protocollo della petizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tarip. San Giovanni Civica: “Raccolte più di 2.000 firme contro il provvedimento della giunta”

In questa notizia si parla di: giovanni - civica - firme - tarip

