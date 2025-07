Terza corsia tra Incisa e Valdarno Casucci chiede delucidazioni sui ritardi

Il territorio si trova in attesa di risposte concrete, mentre crescono le preoccupazioni per i ritardi nella realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A1 tra Incisa-Reggello e Valdarno. Confindustria Toscana Sud e Marco Casucci chiedono azioni rapide per sbloccare questa situazione di stallo, fondamentale per lo sviluppo economico e la mobilità della regione. È ora di passare dalle parole ai fatti, garantendo un futuro più sostenibile e efficiente per tutti.

Arezzo, 02 luglio 2025 – Il progetto della terza corsia dell’Autostrada A1 tra Incisa-Reggello e Valdarno continua a sollevare preoccupazioni e prese di posizione da parte delle istituzioni locali e regionali. Dopo l’allarme lanciato da Confindustria Toscana Sud, si unisce al coro anche il consigliere regionale di Noi Moderati, Marco Casucci, che chiede interventi immediati per sbloccare una situazione definita ormai “di stallo”. “Il territorio non può più attendere – dichiara Casucci –. Il Valdarno ha un bisogno disperato di infrastrutture adeguate, che garantiscano sicurezza stradale e permettano un vero rilancio economico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terza corsia tra Incisa e Valdarno. Casucci chiede delucidazioni sui ritardi

In questa notizia si parla di: valdarno - casucci - terza - corsia

Casucci (Noi Moderati): “Stop agli scontri politici, lavoriamo insieme per risolvere i problemi dei pendolari del Valdarno” - Casucci Noi Moderati: uniti per il Valdarno, superiamo gli scontri politici e lavoriamo insieme per migliorare la vita dei pendolari.

Terza corsia tra Incisa e Valdarno. Casucci chiede delucidazioni sui ritardi; Viabilità, Casucci attacca.“Il Valdarno non può attendere la terza corsia. Perché sono ferme le opere complementari promesse da Autostrade?”; Terza corsia A1, il vicesindaco Ciucchi: “Serve l’impegno di istituzioni e forze politiche per vincolare governo, Mit e Autostrade al rispetto degli impegni”.

Terza corsia tra Incisa e Valdarno. Casucci chiede delucidazioni sui ritardi - Il consigliere regionale di Noi Moderati si unisce al coro di chi teme per la realizzazione dell’infrastruttura. lanazione.it scrive

Terza corsia A1, Liste civiche sangiovannesi: “Il nostro impegno e le nostre proposte vengono da lontano” - Terza corsia autostradale: le Liste civiche sangiovannesi ricordano le proposte fatte in merito nel 2018. Come scrive valdarnopost.it