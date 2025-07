I rider di Glovo riceveranno più soldi se lavorano con 40 gradi Ma così si incentiva il rischio

In un mondo sempre più competitivo e dinamico, Glovo premia i suoi rider con bonus economici per affrontare le sfide delle temperature estreme. Con 249 euro in palio e il rischio incentivato, l’azienda dimostra di valorizzare il coraggio e la dedizione di chi lavora sotto i raggi cocenti dei 40 gradi. Un investimento che non solo sostiene i rider, ma rafforza il legame tra servizio di qualità e impegno.

L'azienda ha deciso di mettere sul piatto bonus economici per incentivare i rider a continuare le consegne anche con temperature estreme. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - I rider di Glovo riceveranno più soldi se lavorano con 40 gradi. “Ma così si incentiva il rischio”

In questa notizia si parla di: rider - glovo - riceveranno - soldi

I rider di Glovo di Carini tornano a fermarsi: "Con la nuova app 12 ore di lavoro per 50 euro lordi" - I rider di Glovo a Carini tornano a lavorare con la nuova app, affrontando turni di 12 ore per soli 50 euro lordi.

Rider, a Palermo i problemi restano tanti: Applicare paga oraria; Profili clonati e ore truccate. La app pirata del delivery; Glovo finisce nel mirino del Fisco. «Senza i Cud, in arrivo sanzioni».

La Cgil, ai rider di Glovo più soldi se lavorano col caldo - I bonus sono del 2% tra i 32 e i 36 gradi, del 4% tra i 36 e i 40, dell'8% per temperature superiori ai 40 gradi. Lo riporta ansa.it

Glovo, più soldi ai rider che consegnano con il caldo estremo. La denuncia della Cgil - La Cgil contesta il provvedimento, indipendentemente dalle cifre (pochi centesimi in più): “Nessun compenso può giu ... Riporta msn.com