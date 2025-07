Hamas | intesa preveda fine della guerra

In un contesto di crescente tensione, Hamas non chiude la porta a una nuova proposta di tregua, anche se sottolinea l'assenza di riferimenti chiari al ritiro israeliano e alla fine del conflitto. I mediatori intensificano gli sforzi per colmare le divergenze e avviare negoziati seri, mentre da questa mattina il numero delle vittime si aggira giĂ intorno a 43. La strada verso la pace rimane incerta, ma il dialogo continua a rappresentare un faro d speranza.

16.54 Hamas non chiude la porta alla nuova proposta di tregua che,secondo gli Usa, Israele ha giĂ accettato. Il movimento armato palestinese lamenta tuttavia la mancanza nel testo di un riferimento al ritiro dei militari israeliani e alla fine della guerra. Hamas dice che "i mediatori compiono intensi sforzi per colmare il divario tra le parti, raggiungere un accordo quadro e avviare seri negoziati". Dall'alba di oggi, intanto, sarebbero 43 le vittime dei raid israeliani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

