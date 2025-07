Caserma D’Acquisto giuramento di fronte al Comandante La Gala

Questa mattina, nel suggestivo Cortile d’Onore della Caserma “Salvo D’Acquisto”, il Comandante Gen. Div. Canio Giuseppe La Gala ha presieduto un emozionante giuramento di 1 maresciallo e 27 vice brigadieri neopromossi. Alla presenza delle loro famiglie, commosse e orgogliose, il Generale ha sottolineato l’importanza di questa promessa di fedeltà e dedizione, un momento che rafforza il legame tra militari e comunità. La solennità di questa cerimonia rimarrà impressa nei cuori di tutti i presenti

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina all'interno del Cortile d'Onore della Caserma "Salvo D'Acquisto" sede del Comando Legione Carabinieri "Campania", il Comandante Gen. Div. Canio Giuseppe La Gala ha presieduto la cerimonia di giuramento di 1 maresciallo e 27 vice brigadieri neopromossi. Alla presenza di numerosi familiari visibilmente commossi, il Generale La Gala ha spiegato ai militari partecipanti la solennità del giuramento, il suo significato e l'altissimo valore etico, che impegna, così come sancito dalla Costituzione, ogni cittadino, chiamato a svolgere una pubblica funzione ad operare con disciplina ed onore.

