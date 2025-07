Ir Impact Intesa Sanpaolo miglior istituzione finanziaria europea per le relazioni con analisti e investitori

Intesa Sanpaolo si distingue ancora una volta come eccellenza nel settore finanziario, ottenendo il prestigioso riconoscimento di migliore istituzione finanziaria europea per le relazioni con analisti e investitori da Ir Impact. Dopo gli apprezzamenti di Extel per Carlo Messina, questo premio rafforza la posizione della banca come leader di fiducia e trasparenza nel panorama finanziario internazionale. Un successo che sottolinea l’impegno costante verso clienti e stakeholder.

Dopo gli importanti riconoscimenti assegnati da Extel a Carlo Messina e a Intesa Sanpaolo, la Banca è stata riconosciuta migliore istituzione finanziaria europea per le relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori dalla prestigiosa rivista specializzata Ir Impact (già Ir Magazine). Il premio, conferito annualmente da oltre 35 anni, è stato assegnato a Londra in occasione degli Ir Impact Awards 2025 sulla base delle valutazioni espresse da diverse centinaia di analisti finanziari, investitori e portfolio manager. Il team di Investor relations di Intesa Sanpaolo, guidato da Marco Delfrate e Andrea Tamagnini, fa parte dell’area del chief financial officer Luca Bocca. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ir Impact, Intesa Sanpaolo miglior istituzione finanziaria europea per le relazioni con analisti e investitori

