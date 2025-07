Gestione della Tari. A Montevarchi bocciata una mozione dell’opposizione.

Il dibattito sulla gestione della TARI a Montevarchi si fa sempre più acceso, rivelando le sfide e le aspettative dei cittadini. Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, la mozione dell’opposizione, volta a ottenere una proroga e una ripartizione più equa, è stata bocciata. Un risultato che apre nuove riflessioni sul futuro delle politiche fiscali locali e sulla partecipazione attiva della comunità. Scopriamo insieme cosa significa questa decisione per i residenti.

Arezzo, 02 luglio 2025 – Il Consiglio Comunale montevarchino ha discusso nella seduta del 26 giugno una mozione presentata dal gruppo consiliare di opposizione, composto da Avanti Montevarchi, Europa Verde, Impegno Comune e Partito Democratico Montevarchi, in merito alla gestione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2025. L’atto, che non è passato, puntava a ottenere una proroga per il pagamento della prima rata e una ripartizione più equa delle scadenze. Secondo i firmatari della mozione, le cartelle TARI 2025 stanno arrivando ai cittadini e alle imprese con scarso preavviso e con la prima rata fissata al 30 giugno, pari al 50% dell’importo totale. 🔗 Leggi su Lanazione.it