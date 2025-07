L’Iran sospende la cooperazione con l’Aiea sul suo programma nucleare

In un gesto che scuote gli equilibri geopolitici, l’Iran ha sospeso la cooperazione con l’Aiea sul suo programma nucleare, alimentando tensioni internazionali e interrogativi sul futuro della regione. Il 2 luglio rappresenta un punto di svolta nella complessa trama diplomatica, mentre il mondo osserva attentamente. Leggi tutto per scoprire le cause e le possibili ripercussioni di questa importante decisione.

Il 2 luglio l'Iran ha ufficialmente sospeso la sua cooperazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) in seguito alle forti tensioni legate al recente conflitto con Israele.

