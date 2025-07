Fedez | La paparazzata tra me e Clara è intelligenza artificiale

Fedez svela i retroscena dietro la recente paparazzata, dichiarando che si tratta di un’operazione di intelligenza artificiale. In un’intervista esclusiva, il rapper racconta come lui e Clara affrontano questa fase, mentre i loro figli vivono con delicatezza la separazione. Un episodio che mette in luce le nuove frontiere della tecnologia e il suo impatto sulla vita privata delle star. Scopriamo insieme cosa c’è dietro a questa sorprendente rivelazione.

In un'intervista Fedez ha raccontato la verità sul rapporto tra lei e Clara e come i suoi figli stanno vivendo la separazione.

"La mia teoria è che sia la prima paparazzata fatta con l’intelligenza artificiale, perché noi quella sera non ci siamo nemmeno salutati" Vai su Facebook

Fedez: «Il tumore, il divorzio e Sanremo tra i momenti peggiori della mia vita. Clara? Non voglio innamorami d; Fedez: «Il tumore, il divorzio e Sanremo tra i momenti peggiori della mia vita. Clara? Non voglio innamorami d; Fedez: Il matrimonio con Chiara Ferragni è stato un Vietnam. Il flirt con Clara? La prima paparazzata è stata generata dall'Ai.

