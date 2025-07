Femminicidio Francesca Deidda ergastolo a Igor Sollai | uccise la moglie e la nascose in un borsone

Un tragico promemoria della crudeltà umana: Igor Sollai condannato all'ergastolo per aver ucciso e nascosto la moglie Francesca Deidda nel Cagliaritano. Un caso che scuote le coscienze e ricorda l'importanza di contrastare ogni forma di violenza di genere. La giustizia si è pronunciata, ma il dolore resta vivo: questa storia ci invita a riflettere e a non abbassare mai la guardia contro la violenza domestica.

(Adnkronos) – Femminicidio Francesca Deidda, Igor Sollai è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie nel Cagliaritano. I giudici della Corte d'Assise hanno accolto le richieste del pm Marco Cocco condannando Sollai anche a un anno di isolamento diurno e al pagamento di una provvisionale di 100mila euro al fratello della vittima. In sede civile .