Il 2 luglio 2025, Piazza del Campo si anima di emozioni e colori per il Palio di Siena, uno degli eventi più affascinanti e carichi di storia d’Italia. Con la nostra diretta live, vi accompagneremo passo dopo passo in questa corsa epica, trasmettendovi emozioni, sorprese e momenti unici in tempo reale. Restate con noi per vivere ogni istante di questa tradizione millenaria, perché oggi si scrive un altro capitolo di leggenda.

. PALIO DI SIENA 2 LUGLIO 2025 DIRETTA LIVE – Oggi, mercoledì 2 luglio 2025, si corre il Palio di Siena in onore della Madonna di Provenzano, il cui drappellone, che andrà alla Contrada vincitrice, è stato realizzato da Riccardo Manganelli. Noi di TPI lo seguiremo LIVE. Di seguito la cronaca in tempo reale: LA DIRETTA E’ il giorno del Palio di Siena. Oggi si correrà la Carriera del 2 luglio 2025, quella dedicata alla Madonna del Provenzano. Seguite l’evento con noi!. Palio di Siena 2 luglio 2025 diretta live: le contrade in Piazza. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Palio di Siena 2 luglio 2025, diretta LIVE: la cronaca in tempo reale da Piazza del Campo

Tutti gli occhi su Siena, Palio sorvegliato speciale. Superpiano di sicurezza - Tutti gli occhi sono puntati su Siena, dove l’atmosfera del Palio si fa ancora più intensa e coinvolgente.

