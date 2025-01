Liberoquotidiano.it - Shaida perde e a puntata finita piovono insulti: "Buffoni, insegnate l'italiano". L'Eredità nella bufera

Leggi su Liberoquotidiano.it

Finisce lade L', il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, e si scatena l'inferno. Non contro la campionessa, l'apprezzatissima, ma contro gli autori della trasmissione. Sotto accusa la Ghigliottina finale: cinque le parole indizio, "Famiglie", "Convincere", "Lotta", "Misura" e "Mestiere". Su X i telespettatori che commentano in tempo reale le provano tutte: "Armi", "Unità", "Vincere", "Potere", "Giudice". Ma la risposta corretta, che né la concorrente né i fan a casa azzeccano, è un'altra e decisamente più complicata: "Strumenti". "Autori ridicoli non se ne può più", è uno dei primissimi commenti, a caldo. E ancora: "Strumenti .Ma dai! Ultimamente Ghigliottina impossibile. Non è più divertente". "Cambiate AUTORI. Oloro l'", "La Rai sta finendo tutti i soldi per Affari tuoi che deve inventarsi 'ste parole assurde", "Ma famiglie? Come l'hanno collegata che me lo sono persa?", chiede una spettatrice, ricevendo subito risposta: "Talmente assurda che non la ricordo più.