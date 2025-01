Oasport.it - Rugby, quella meta irregolare che un anno fa costò all’Italia la vittoria sull’Inghilterra

Mancano pochi giorni al calcio d’inizio del Guinness Sei Nazioni 2025 e l’Italia di Gonzalo Quesada sogna di bissare i risultati di unfa, quando arrivarono due vittorie e un pareggio nelle cinque sfide del torneo. Ma undopo si è scoperto che le vittorie sarebbero potute essere tre.A svelarlo, da mercoledì prossimo, sarà la seconda stagione di “Six Nations: Full Contact”, la serie tv in onda su Netflix e presentato ieri in anteprima. Tra le immagini trasmesse, infatti, quelle della partita d’esordio dell’scorso, quando l’Italia scese in campo a Roma contro l’Inghilterra. Un match equilibrato, combattuto, e vinto dall’Inghilterra solo per 24-27. Un match deciso dai piazzati di George Ford, ma anche dalladel sorpasso al 44’ da parte di Alex Mitchell. Unache, però, non c’era.