Riforma 4+2 sì del Ministero Moda turismo ed enogastronomia | i nuovi percorsi sotto le Torri

Quattro su quattro: è uno strike netto quello messo a segno dall’Ipsas Aldrovandi Rubbiani assieme al Cpia cittadino (Centro per l’istruzione degli adulti), dall’Iis Luxemburg, dall’Itcs Salvemini e dall’Iis Scappi, che hanno incassato il via libera per avviare a settembre, raccogliendo ora le iscrizioni, i lorosperimentali legati alladel 4+2 voluta dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Ad accendere il semaforo verde è stato, appunto, ilche, in Emilia-Romagna, ha autorizzato per il 2025-2026 41in 22 istituti tecnici o professionali. Si noti che, nell’anno precedente, isono stati 13 in 11 istituti. Gli ambiti per questa rivoluzione didattica sono:(Aldrovandi+Cpia),ed(Luxemburg),(Salvemini) ed(Scappi).