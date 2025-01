Bergamonews.it - Politiche giovanili, Province protagoniste: oltre 400 ragazzi a Roma per la chiusura di GameUPI

Leggi su Bergamonews.it

40mila ragazze ecoinvolti, 147 scuole superiori che hanno partecipato attivamente ai progetti, più di 650 docenti che hanno colto il valore di questa iniziativa e si sono messi al servizio, più di 290 associazioni sportive che hanno collaborato con leper tutto l’anno.300 Comuni, partner pubblici e partner privati. Sono questi i numeri che raccontano il successo di, l’iniziativa promossa dall’Unione delled’Italia finanziata con il Fondo per ledel Ministro per lo Sport e i giovani, che ha permesso la realizzazione di progetti dedicati ai temi dello sport e dell’inclusione in ventimille gli eventi che sono stati realizzati grazie al progetto, e che hanno permesso aidi scoprire e cimentarsi in discipline olimpiche e paralimpiche, ma anche di seguire un percorso sulla corretta alimentazione degli sportivi.