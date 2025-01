Amica.it - Perché accendere il palo santo in casa?

Soltanto adil, a osservare il suo fumo tenue e spiraliforme (che tende a spegnersi in pochi istanti), e a sentire il suo profumo, accade qualcosa di magico. L’energia purificante e introspettiva che questo legno riesce a sprigionare, quando una fiamma lo accende, è da sperimentare.Si dice, infatti, che abbia un significato esoterico (come alcune lune piene, come quella del Lupo), e proprietà magiche. Corrispondenze mistiche correlate alle sue origini sudamericane. Scopriamodovremmo accenderlo nelle nostre case. Soprattutto quando abbiamo bisogno di momenti di tranquillità, positività e introspezione., cos’èIl suo nome scientifico è Bursera Graveolens: l’albero tropicale da cui viene prelevato, originario dell’America Centro Meridionale.