Tvplay.it - Nuovo rinforzo per il Milan, Conceicao esulta: l’annuncio con i dettagli e le cifre

Leggi su Tvplay.it

in arrivo in casae che: Ibra ha vinto ancora,puòre. Eccoufficiale.Ilpuò gioire perché è in arrivo ao unincredibile: non si tratta di un giocatore qualunque, anzi. Ibrahimovic e la società ci hanno lavorato a lungo e hanno alla fine pescato solo il meglio per il club rossonero. Ecco tutti icon, lee le mosse delle prossime ore.per ilcon ie le(LaPresse) – Tvplay.itIbra ci sta lavorando da giorni e quello che inizialmente sembrava essere solamente un sogno adesso sta diventando realtà. È infatti arrivatoche ha confermato tutto e che ha confermato tutto ciò che accadrà nelle prossime ore. Il giocatore, campione indiscusso in Europa e nel calcio europeo, è atteso ao e aello nelle prossime ore.