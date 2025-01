Tpi.it - La “lezione” di Mattarella: “L’obiettivo dei trattati istitutivi dell’Ue era la pace”

deiche hanno istituito l’Unione europea “era la, unasolida e duratura”. Sergioha voluto ricordare così i motivi fondantinel corso di una lectio magistralis tenuta oggi all’università di Messina, che ha conferito al presidente della Repubblica il Dottorato honoris causa in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025.“Il processo di integrazione istituzionale tra gli Stati europei ha avuto inizio – come è noto – il 23 luglio 1952, con il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 da Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi”, ha ricordato. “L’economia era lo strumento ma il fine del Trattato era la, unasolida e duratura dopo la tragedia delle due guerre mondiali e dei tanti conflitti precedenti”.