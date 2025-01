Metropolitanmagazine.it - James Gunn stuzzica sui prossimi progetti DC, quali saranno?

Superman non uscirà nei cinema prima dell’11 luglio, ma lo sceneggiatore e registasi sta già preparando per il suo prossimo progetto. Il regista, che dirige i DC Studios con il produttore Peter Safran, sta producendo Supergirl: Woman of Tomorrow, ora in fase di riprese, come secondo film del nuovo DC Universe, lanciato con la serie animata Creature Commandos. Con lo show che ha concluso la sua prima stagione di sette episodi all’inizio di questo mese,ha confermato di aver iniziato a “pre-scrivere” un misterioso nuovo progetto.“La maggior parte del mio tempo è dedicata alla post-produzione di Superman e Peacemaker, ma sto anche dedicando un bel po’ di tempo alla pre-scrittura del mio prossimo progetto DC Studios“, ha scrittoin un post condiviso su Threads, aggiungendo che sta anche “lavoro giorno per giorno e ho tante idee sugli altri