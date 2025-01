Sport.quotidiano.net - Italiano, qualcosa di incredibile. "Un’emozione oltre ogni sogno. Vogliamo rimanere in Europa»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Frammenti di infanzia: "Da piccolo guardavo la Coppa dei Campioni in televisione e sognavo un giorno di giocarci. Oggi ci ho pure vinto la mia prima partita". Frammenti di partita stravinta: "Non abbiamo corso rischi contro una squadra fortissima come il Dortmund e nella ripresa sono entrati due giocatori (il riferimento è a Odgaard e Dallinga, ndr) che hanno spaccato la partita. E’ un segnale bellissimo per tutto il gruppo". Vincenzose la gode. Al triplice fischio il tecnico rossoblù ha esultato come un bimbo felice stringendo i pugni e saltando come un grillo impazzito. Lo ha fatto rivolgendo un simbolico inchino a tutti i settori di un Dall’Ara inebriato di gioia. E’ la notte perfetta: quella che Vincenzo e i suoi ragazzi avevano sognato, ma soprattutto preparato alla grande.