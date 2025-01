Ilfattoquotidiano.it - Il mistero del mostro di Loch Ness sta per essere risolto: la soluzione dello scienziato di Oxford

Dopo quasi un secolo di avvistamenti, foto sfocate e leggende, ildeldipotrebbefinalmente. E la, secondo un eminentedi, è molto meno affascinante di quanto si possa immaginare:ie, semplicemente, non esiste. E’ questa la conclusione a cui è giunto Tim Coulson, professore di Zoologia presso la prestigiosa università inglese, che stronca così le speranze di generazioni di appassionati e criptozoologi, definendo l’esistenza del“un’impossibilità biologica”.Le prove a sostegno della sua tesi? L’assenza di resti scheletrici diie nella regione e il fatto cheuno abbia mai catturato una simile creatura nelle reti da pesca. “L’assenza di resti scheletrici e di foto credibili sono indicatori forti e affidabili cheie, Bigfoot e lo Yeti non esistono”, afferma Coulson in un articolo per The European ripreso dal Daily Mail.