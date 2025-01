Ilrestodelcarlino.it - I tifosi del Borussia devastano i bagni dello stadio Dall’Ara

Bologna, 22 gennaio 2025 – La rabbia e la devastazione: ecco l’indecente spettacolo di come sono stati ridotti ideldal ‘muro giallo’ delDortmund dopo la partita di Champions League che li ha visti capitolare davanti a un Bologna davvero stellare. Una notte magica Gli ingenti danni sono, per fortuna, uno dei pochi punti negativi di quella che – per dirla con il sindaco Matteo Lepore – “è stata una serata straordinaria dal punto di vista sportivo ma anche per l’organizzazione della città che ha retto l’impatto del match probabilmente più impegnativo di questa stagione di Champions League". Infatti, tutto (o quasi) è filato liscio, e il sindaco ha potuto esultare assieme alla città, ringraziando chi ha lavorato duramente per rendere sicura e speciale l'ultima serata europea casalinga della stagione rossoblù: polizia locale, Tper e operatori Hera.