Amadeus impacchettato da Stefano De Martino | dove è arrivato Affari Tuoi dato choc

Il ciclone Denon si ferma più. Il nuovo signore dei “pacchi regionali” dell'access prime time di RaiUno a tre settimane da Capodanno ha sbancato l'Auditel e segnato un nuovo record, superando, nella puntata di lunedì sera, la barriera dei 7 milioni di telespettatori sintonizzati sul game show che apre la prima serata del primo canale Rai. Unche porta come un fulmine Dein vetta alla classifica Auditel dalla ripresa di, tornato in tv nel 2023 sotto la guida di, ad oggi. Un risultato, quello del 20 gennaio 2025, che fa così balzare la conduzione di Dedel gioco dei pacchi anche nella top five dei migliori ascolti di tutti i tempi perche- prima dello stacco durato sei anni – era andata già in onda, è bene ricordarlo, dal 2003 (un'altra era geologica, televisivamente parlando) fino al 17 marzo del 2017.