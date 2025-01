Temporeale.info - Addio al rischio infarto con questo segreto, così avrai un cuore sanissimo

Leggi su Temporeale.info

Un recente studio ha confermato come ildi sviluppare malattie cardiovascolari possa essere inferiore in casi comeLe malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel mondo. Fortunatamente la maggior parte dei disturbi e delle anomalie che permettono a queste malattie di insorgere può essere prevenuta attraverso controlli e check up ricorrenti . L'articoloalconunTemporeale Quotidiano.