Sbircialanotizia.it - Accademia Sonepar Italia, assunzioni in vista per store su tutto il territorio nazionale

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il percorso formativo giunto alla ventunesima edizione offre l’opportunità di un impiego a tempo indeterminato in una delle 170 filiali del principale distributore di materiale elettrico in. Aprono questa settimana le iscrizioni all’2025 di, il percorso formativo giunto alla ventunesima edizione che offre l’opportunità di un impiego a tempo indeterminato in .L'articoloinpersuilè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.