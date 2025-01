Bergamonews.it - “Wishing on a Star”: un viaggio verso i desideri nel nuovo film distribuito da Lab80

Bergamo. “Cosa siamo disposti ad affrontare per una vita migliore?”. È la domanda alla quale tenta di rispondere “on a” del regista slovacco Peter Kerekes,dalla bergamasca Lab 80(dal 17 gennaio al cinema), che verrà presentato mercoledì 22 gennaio allo Schermo Bianco, alla presenza della protagonista, l’astrologa Luciana De Leoni.Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 nella sezione Orizzonti ed al TorontoFestival 2024, ilverràin diverse città, tra cui Milano, la stessa Bergamo, Brescia e Roma.Protagonista del documentario è l’astrologa De Leoni, che conosce un metodo unico per realizzare idei suoi clienti: intraprendere un, nel giorno del loro compleanno,una destinazione unica per rinascere sotto nuove configurazioni celesti.