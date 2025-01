Via gli Stati Uniti dall’Oms quali rischi per la salute globale? 

Leggi su Open.online

Nello Studio Ovale della Casa Bianca, il nuovo presidente deglifirma una delle decisioni cruciali per la gestione dell’interapubblica mondiale. Il tycoon ha sigillato l’ordine esecutivo per l’uscita deglidall’Organizzazione mondiale della Sanità. Una messa in discussione totale della cooperazione mondiale nel settore sanitario che Trump aveva già ipotizzato ai tempi del suo primo mandato e che ora sembra essere deciso a concretizzare. Alla base una forte critica della gestione della crisi pandemica causata dal Covid e un attacco ancora più forte sulla garanzia di indipendenza fornita dall’ente sanitario, secondo Trump troppo subordinato al potere cinese, nonostante attualmente siano proprio gli Usa i maggiori finanziatori di progetti e attività inteall’Organizzazione.