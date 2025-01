Pronosticipremium.com - Super Atalanta, è 5-0 con lo Sturm Graz: Retegui decisivo

La fase a girone unico della Champions League sta per giungere al termine, con la 7° giornata che ha aperto i battenti oggi 21 gennaio. Ad aprire le danze di questo turno è stata una delle nostre italiane. Stiamo parlando dell’, che è scesa in campo oggi alle 18:45 al Gewiss Stadium contro lo. L’incontro si è concluso con il risultato di 5-0, in una partita mai realmente in discussione sin dalle sue prime battute.Il primo tempo vede una Dea subito aggressiva, che trova il vantaggio al 12? minutoie a Mateo, abile a sfruttare il passaggio di Davide Zappacosta ed insaccarla. Nella ripresa il copione non cambia, con i padroni di casa che dilagano. Prima Mario Pasalic segna il 2-0 sull’invitante traversone di Juan Cuadrado, poi Charles De Ketelaere cala il tris dopo la sponda di Isak Hien da calcio d’angolo.