Successo al Teatro Acacia per la serata conclusiva di Nida for Tutte Insieme

NAPOLI – Emozione e solidarietà alin occasione dellae della festa associativa di “for”. Un evento che ha segnato un trionfo di partecipazione e generosità, culminato nell’annuncio della straordinaria cifra di 7mila euro raccolti a favore delle donne operate presso la Breast Unit del Cardarelli, diretta dal dr. Trunfio. Un sostegno concreto scaturito dall’impegno della Nazionale Italiana dell’AmiciziaOnlus- Campania, in sinergia con l’associazione “”, che unisce volontari e medici con l’unico obiettivo di offrire supporto e vicinanza alle pazienti.Sul palcoscenico del, illuminato dall’energia di uno spettacolo travolgente come Terroni si nasce di Paolo Caiazzo, la referente per la Campania della, Chiara Migliaccio, ha voluto ringraziare con parole sentite tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario traguardo.