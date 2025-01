Lapresse.it - Spagna, vicepremier e ministri Sumar lasciano X in polemica con Musk per il ‘saluto nazista’

Laseconda spagnola Yolanda Diaz, idel suo partito, e la stessa formazione politica, hanno deciso di lasciare X incon Elon. “Ieri tutto il mondo ha potuto vedere Elonemulando il saluto nazista nel contesto dell’investitura di Donald Trump. E’ stata un’immagine molto dura che mi ha fatto prendere una decisione che stavo meditando da vari mesi”, ha scritto Diaz in un comunicato in cui afferma che “da mesista utilizzando X con fini politici” e che la piattaforma “ha smesso di essere uno strumento di comunicazione o un social per diventare un meccanismo di propaganda che utilizza il suo algoritmo per far prevalere alcune idee su altre” con un “impatto sull’opinione pubblica”. A Diaz si sono uniti la ministra per l’Infanzia e la Gioventù, Sira Rego e il ministro della Cultura Ernest Urtasun, che hanno annunciato il loro addio a X.