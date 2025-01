Inter-news.it - Serie A, Giudice Sportivo 21ª giornata: un assente contro l’Inter

Leggi su Inter-news.it

Ilha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso ieri sera. Nessuna squalifica o ammenda per, mentre un calciatore del Lecce sarài nerazzurri.NESSUNA SQUALIFICA – Ilha emesso i propri provvedimenti in merito alla ventesimadi campionato conclusasi ieri. Per quanto riguarda, nessuna squalifica per i calciatori o ammenda per la società. Una misura concerne la prossima avversaria dei nerazzurri in campionato. Il Lecce, che ospiterà i nerazzurri domenica 26 gennaio alle ore 18, dovrà infatti fare a meno del suo centravanti Ante Rebi?, squalificato per unaa causa del rosso rimediato per un gesto pericoloso ai danni di Yerry Mina.A –SQUALIFICATI VENTIDUESIMAUna: REBIC Ante (Lecce), DEMBELÉ Ali (Torino), GOLDANIGA Edoardo (Como), SOLET Omar (Udinese), DAWIDOWICZ Pawel (Verona), HIEN Isak (Atalanta).