Ilrestodelcarlino.it - "Palascherma ok, a rischio la scuola a Campocavallo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Osimo "Molti pensano che il commissario abbia la bacchetta magica, ma le procedure sono tutte stabilite dalla legge, spesso lunghissime, e il mio ruolo non si sostituisce mai alle decisioni politiche. Vorrei individuare alcune opere pronte per essere portate avanti che possono andare avanti". E’ il commissario prefettizio Grazia Branca, alla guida del Comune di Osimo, a sottolineare i limiti della sua azione. E per questo si è sentita di rassicurare coloro che temono che siano aalcune opere pubbliche per la perdita dei fondi. "Per quanto riguarda laprimaria diè stato rilevato un errore di progettazione e in più un diverso orientamento che ha dato l’amministrazione uscente ha imposto scelte diverse rispetto all’inizio e bisogna capire se si può realizzare", ha detto dal municipio.