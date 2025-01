Lortica.it - Opocsoro

Il 21 gennaio 2025 è arrivato e, come ogni altro giorno, le stelle sono pronte a offrirvi un bel mix di caos e incomprensioni cosmiche. Ma non temete, oggi sarò io a guidarvi con sarcasmo e un pizzico di cattiveria. Vediamo cosa riserva l’universo a ciascun segno!Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi sei più determinato che mai, ma rischi di tirarti dietro tutto e tutti senza rendertene conto. Consiglio tagliente: La determinazione va bene, ma a volte è necessario fare una pausa e guardarsi intorno. Non sei l’unico sulla strada. Toro(20 aprile – 20 maggio)Oggi ti senti particolarmente zen, ma il mondo intorno a te sembra un tornado. Nota ironica: Va bene mantenere la calma, ma se non ti sposti nemmeno quando ti travolgono, diventi parte del problema. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Sei talmente preso a parlare di te stesso che nemmeno ti accorgi di quanto gli altri stiano cercando una via di fuga.