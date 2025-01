Ilrestodelcarlino.it - Non solo Hiv, undici nuovi contagi: “Ma crescono sifilide e Papilloma virus”

Forlì, 21 gennaio 2025 – Le malattie sessualmente trasmissibili rappresentano ancora una delle principali sfide per la salute pubblica. Informazione, prevenzione e accesso alle cure sono strumenti essenziali per affrontare un fenomeno che coinvolge persone di ogni età e condizione. Tra le infezioni più diffuse c’è ildell’Hiv: “In provincia – spiega Francesco Cristini, direttore delle malattie infettive di Forlì e Cesena – nel 2023 sono stati diagnosticati 11casi, in riduzione costante in tutta la Regione. Negli ultimi 18 anni il numero di diagnosi è infatti calato del 40%. Vent’anni fa i morti per Aids nel mondo erano più di due milioni, adesso sono poco più di 600mila. C’è ancora molto da fare, ma la tendenza è favorevole”. I giovani adulti sono la popolazione più colpita: “La fascia d’età con il maggior numero di diagnosi è quella compresa fra i 30 e i 39 anni, seguita da quella 25-29.