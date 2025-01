Sport.quotidiano.net - Napoli, valzer in difesa: via Marin e dentro Danilo. Ma solo dopo la Juventus

, 21 gennaio 2025 - Aspettando Alessandro Buongiorno, ilnon resta con le mani in mano e prova a mettere mano a unache comunque, dalla prospettiva di Antonio Conte, necessita di qualcosa di più di un puntello. L'identikit ha sempre condotto a unnome, nonostante qualche opzione più di disturbo che reale periodicamente uscita fuori:Luiz Da Silva, di professione (quasi) ex capitano della. ViaIl brasiliano ormai da giorni ha virtualmente svestito la maglia bianconera, con la risoluzione del contratto che sembrava a un passo. Invece tutto slitterà ail prossimo match di campionato, che curiosamente vedrà la squadra di Thiago Motta andare al Maradona con l'obiettivo di mantenere intatta la propria imbattibilità e magari anche strappare una vittoria che potrebbe accorciare un po' la classifica ai primissimi posti: vista la questione da questa prospettiva meglio, dunque, non rinforzare una rivale diretta alla vigilia dell'incrocio in campionato, un po' lo stesso ragionamento che aveva fatto ilprima di sfidare la Fiorentina, alla quale sarebbe poi finito Michael Folorunsho.