Sport.quotidiano.net - Montesport sfiora l’impresa. Decide tutto il quinto set

2 GARLASCO 3: Castellani (L1), Bruni 10, Lazzeri 18, Cantini 5, Scardigli 17, Giubbolini 15, Para 2, Dri, Mezzedimi, Ferri. N.E. Galli, Eifelli (L2). All.: Barboni. GARLASCO: Favero (L1), Gallina 14, Ratti 19, Lombardi, Menini 14, Badini 8, Antignano 18, Giroldi 6, De Martino. N.E. Cremonesi, All.: Mattioli. Parziali: 13-25, 25-22, 19-25, 25-18, 12-15. MONTESPERTOLI - Primo set complicato per le padrone di casa che non riescono a contrastare la potenza delle lombarde, poi dal secondo parziale è tutta un’altra storia: lainizia a trovare continuità, lotta su ogni pallone e si porta a casa due set. Applausi ed onore allaper aver giocato alla pari di una squadra che lotta per salire in A2, conquistando un punto importante. Inizio di gara complicato per la, 4-8, complici molteplici errori.