Sport.periodicodaily.com - Milan-Girona: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la settima giornata di Champions League 2024/2025. Se per i rossoneri la vittoria significherebbe qualificazione diretta agli ottavi, per gli spagnoli alimenterebbe le speranze di accedere ai play-off che al momento sono residue.si giocherà mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 21 presso lo stadio Meazza.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rossoneri cercano la quinta vittoria consecutiva in Champions League per qualificarsi tra le prime otto. La squadra di Conceicao deve però fare i conti con troppi alti e bassi, dettati dal trionfo in Supercoppa Italiana, e poi dalle brutte prestazioni in campionato contro Cagliari e Juventus, inframezzate dalla vittoria contro il Como. Gli spagnoli hanno ancora qualche possibilità di arpionare il 24esimo posto, l’ultimo utile per accedere ai play-off.