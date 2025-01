Pronosticipremium.com - Milan-Girona, il pronostico di Champions League: si al multigol, piace la combo marcatore

Dopo una lunga pausa durata più di un mese è pronta a tornare protagonista la, che tra oggi e domani vivrà la sua settima giornata della fase campionato, che darà ulteriori indicazioni riguardo le squadre che potranno passare direttamente agli ottavi di finale. Tra queste c’è il, che affronterà ila San Siro, con fischio d’inizio mercoledì alle ore 21, per provare a ricucire il distacco di un solo punto rispetto all’ottavo posto.I rossoneri arrivano a questo appuntamento dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Juventus, che non ha permesso di dare continuità dopo il successo in rimonta con il Como. Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana nel derby con l’Inter, la formazione di Conceicao non è riuscita a trovare il giusto slancio – quattro soli punti in tre gare – e proverà a ritrovarlo proprio in campo europeo, dove è reduce dalla vittoria di dicembre contro la Stella Rossa.