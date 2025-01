L’ex consigliere di Netanyahu | Con Trump la prova sarà sull’Iran La tregua? La destra spinge per un esercito più aggressivo – L’intervista

Leggi su Open.online

Quasi 500 giorni dopo il 7 ottobre 2023 – la peggior strage nella storia d’Israele, invaso e deriso da Hamas, centinaia di suoi cittadini massacrati e presi in ostaggio – il capo di stato maggiore dell’Herzi Halevi ha tratto il dado e rassegnato le dimissioni, «quale riconoscimento della mia responsabilità per i fallimenti dell’Idf il 7 ottobre», i quali, ha detto, «mi inseguiranno per tutta la vita». Subito dopo ha rimesso l’incarico, con identica motivazione, pure il capo del comando sud dell’Yaron Finkelman. Una scossa potentissima al Paese, che da quel sabato nero aveva lasciato i conti delle responsabilità in sospeso per dare priorità all’autodifesa e alla risposta militare contro Hamas. Ora che la guerra a Gaza è stoppata – almeno temporaneamente – dall’opposizione israeliana già salgono gli appelli perché Benjaminfaccia finalmente lo stesso mea culpa e si dimetta.