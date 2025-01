Le dieci tendenze capelli più una sulle quali scommettere nelle prossime stagioni

Leggi su Gqitalia.it

Leuomo sfilate autunno inverno 2025-26 hanno un vincitore assoluto ed è la frangia. Arrendiamoci: la frangia è ormai quell'accessorio di cui non si può fare a meno ed è una buona notizia dal momento che se ti piace, esistono milioni di varianti da cui partire, o ri-partire. Dalle sfilate milanesi, però, la dritta arriva chiara a precisa: la frangia del momento è lunga, mossa se non riccia, in ogni caso in grado di coprire tutta la fronte abbandonando il gioco del “vedo non vedo” delle frange a tendina delle ultime. Questa ovviamente non è che una delle tantehair che abbiamo scovato nei backstage l'ultima settimana. Ne abbiamo selezionate(più una) tra cui scegliere per svoltare il look (o per lasciarti ispirare per dare una svolta al solito taglio - tanto hai tempo tutto l'anno.