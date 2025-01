Ilgiorno.it - Ladri in casa della giornalista Barbara Di Palma, la denuncia e le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Gavirate (Varese), 21 gennaio 2025 –indell’inviataRaiDi. Lade ‘La vita in diretta’ ha raccontato quanto le è accaduto giovedì 16 gennaio in un post sul suo profilo Facebook: una banda di giovani si è introdotta nella sua abitazione a Gavirate, quando non c’era nessuno, dopo aver spaccato la telecamera del sistema diche però è riuscita a riprendere i volti dei malviventi. “Questi sono tre delinquenti che giovedì notte si sono introdotti inportando via tutto quello che potevano”, si legge nel post social, accanto a un paio di scatti che immortalano i malviventi. E prosegue: “Solo oggi i Carabinieri hanno fatto tre sopralluoghi per furto in. E non siamo in una grande città, ma in un paese di provincia. Sono entrati alle tre di notte, hanno rovistato ovunque, aperto tutti cassetti, tutti gli armadi”.