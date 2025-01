Ilfattoquotidiano.it - Iscrizioni scuola 2025/2026, rallentamenti e blocchi sulla piattaforma per flusso eccessivo di domande: “Ma il sistema non è in tilt”

“In questo momento ci sono molti utenti connessi. Per garantire il miglior servizio, ti chiediamo la cortesia di attendere qualche istante. Quando sarà il tuo turno, sarai automaticamente indirizzato al sito. Tempo di attesa: 49 minuti”. Così alle 12.52 la situazione dellaUnica dedicata alleal primo anno delle scuole per le classi prime delle primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e facoltative per le scuole paritarie, oltre ai corsi di istruzione e formazione dei centri di formazione professionale regionali di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.Da stamattina alle otto fino a lunedì dieci febbraio alle venti, le migliaia di famiglie che devono scegliere laper i loro figli possono accedere al sito online ma come ogni anno, in tantissimi hanno deciso di far tutto oggi.