Il verdetto K Sport | scacco matto ai cugini

Nel campionato di Eccellenza continua spedita la marcia della Maceratese ma la KMontecchio Gallo e il Chiesanuova rimangono sulla sua scia distanti di solo 3 punti. Riguardo le pesaresi la diciottesima giornata ha portato punti solo alla K. Il derby di Montecchio tra Ke Urbania ha dunque premiato i padroni di casa. "Abbiamo vinto un derby importante riuscendo a superare una grande squadra – è il commento del dg della KMatteo Mariani –. Siamo stati bravi nei primi dieci minuti ad approcciare meglio la gara e a trovare il vantaggio. Poi i ragazzi hanno saputo soffrire per gran parte dell’incontro subendo la foga dell’Urbania, ma siamo stati invalicabili e superlativi a non far sfondare i nostri avversari e trovare il raddoppio a ridosso del novantesimo. Siamo dispiaciuti per quanto accaduto fuori dallo stadio a causa di persone che non c’entrano nulla con loe che speriamo siano punite per il loro comportamento".