Lanazione.it - Il ’super dottorone’ va in pensione. Gasparotti, medico d’altri tempi

Dopo quarant’anni passati a curare i suoi pazienti il dottor Giuseppetra qualche giorno andrà inè stato undi base amatissimo dai suoi pazienti, che lo avevano soprannominato ‘Super. In tutti gli anni che ha indossato il camice lo ha fatto con grande abnegazione, passione, scrupolo, sempre attento. Unche ha saputo donare ai suoi assistiti una presenza assidua, professionalità e una grande umanità. Il dottorha svolto anche l’attività di libero professionista in ambito ortopedico e fisiatrico, ed è stato tra i primi a fine anni Ottanta a praticare l’agopuntura in città. In ambito sportivo ha lavorato con la Pallavolo femminile Carrara, Pallavolo maschile Spezia e con la Carrarese calcio. Ha prestato il suo prezioso e valoroso servizio per anni al pronto soccorso di Lucca (Croce Rossa e Misericordia) con assiduità e grandissima determinazione.