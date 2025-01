Ilfattoquotidiano.it - Funerale con bandiera nazista sulla bara e saluto romano, otto a processo per apologia del fascismo

Violazione delle leggi Scelba e Mancino in materia didie incitamento alla discriminazione all’odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Andranno aper questi reati gliesponenti di estrema destra che il 10 gennaio 2022 esposero lacon la croce uncinatadella militante Alessia Augello, di cui si celebrava ilnella chiesa di Santa Lucia, a circonvallazione Clodia, a Roma. Le persone, davanti al feretro sul sagrato della chiesa, fecero anche ilgridando ‘presente’. Il giudice per l’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio per tutti e la prima udienza si terrà il prossimo 17 settembre.Il video diffuso in rete che aveva immortalato ildi Augello, detta “Tugsy”, 44enne militante di Forza Nuova, aveva fatto il giro del mondo.