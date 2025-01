Dailymilan.it - Ex Milan, Paulo Fonseca non perde tempo e torna subito in panchina? I club interessati

L’ex allenatore delnon ha intenzione diree potrebberein. Ecco doveDopo nemmeno un mese del suo addio al, l’ormai ex allenatore dei rossoneripotrebberein. Nonostante l’esonero – arrivato in malo modo per la gestione della dirigenza del club di via Aldo Rossi – il curriculum del tecnico portoghese non sembra aver affatto risentito di questo provvedimento e ci sono già diversi club che stanno sondando il possibile arrivo disulla propria, per provare a risollevarsi e cambiare rotta.La Gazzetta dello Sport sottolinea comesia finito nel mirino del Lione, che si trova al sesto posto della classifica e in una situazione non semplice, visto che è da poco arrivata l’eliminazione della Coppa di Francia.