Juventusnews24.com - Dorgu Juve, due rivali avanti nella corsa all’esterno. Previsto un summit con il Lecce: ultimissime novità

di RedazionentusNews24, duesonodelunper il danese:Alfredo Pedullà fa il punto della situazione sul futuro di Patrick, esterno delfinito nel mirino del calciomercato, che lo valuta come possibile sostituto di Cambiaso qualora dovesse partire l’azzurro.Nel pomeriggioun incontro tra i pugliesi e il Manchester United, con Corvino presente in quel di Milano. Servirà un’offerta top per portare via il danese a stagione in corso. Inpoi sempre il Napoli, allertato in vista dell’estate.Leggi suntusnews24.com