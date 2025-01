Lanazione.it - Dalle urla dell’intervallo allo show dell’espulsione. Rinascita firmata Gasper

Sono stati due i momenti chiave che hanno caratterizzato la vittoria scaccia crisi contro Varese. Il primo è arrivato alla fine del primo tempo, quando nello spogliatoio coachOkorn ha fatto un discorso motivazionale alla squadra, mettendola di fronte ai fatti. Il tecnico biancorosso ha detto a chiare lettere che stavano giocando in casa e che quanto visto fino a quel momento era disgustoso e che i tifosi meritavano di più. "Con questo atteggiamento non possiamo vincere contro nessuno", la frase riassuntiva di Okorn di fronte al -14 con cui i biancorossi hanno imboccato il tunnel sommersi dai fischi del PalaCarrara. Poi è toccato al capitano Gianluca Della Rosa parlare alla squadra, che ha recepito il messaggio. Pistoia è rientrata in campo nel terzo periodo con una faccia diversa, una rabbia agonistica diversa, ma mancava ancora qualcosa per sbloccare definitivamente la squadra, una scossa forte, una botta d’energia di grande impatto ed è qui che c’è stato l’altro passaggio fondamentale.