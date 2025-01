Sport.quotidiano.net - Cremona, niente impresa. La Virtus difende il fortino

Leggi su Sport.quotidiano.net

Con carattere, ma senza scampo.combatte a viso aperto con la, insegue per 40’, ma cade anche a -21 nel finale. La classifica è terribile: Napoli, alla terza vittoria, la aggancia in ultima posizione. Scafati e Pistoia, quest’ultima vincente, sono a +2. Non che ci fossero grandi aspettative per la squadra di Brotto, in visita sul campo di quella che da tre anni è la seconda forza del campionato. E in effetti è -10 dopo il primo quarto di gioco, ma con un Corey Davis da 16 punti come Tariq Owens (che cattura 11 rimbalzi nella settimana dove voci di mercato lo vorrebbero di nuovo a Napoli), la Vanoli ha il pregio di restare attaccata alla partita sino ad un finale dove il canestro non arriva per quasi cinque minuti, e lafesteggia a fine gennaio i primi punti in bianconero di Riccardo Visconti.